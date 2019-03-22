Илья Никулин: "Хотелось вытащить эту серию, где-то "Динамо" не повезло"

Защитник московского "Динамо" Илья Никулин подвел итоги сезона после поражения в серии ЦСКА (счет: 1-4) и вылет из второго раунда Кубка Гагарина, сообщает официальный Youtube-канал бело-голубых.

– Осталась недосказанность. Хотелось вытащить эту серию, где-то не повезло. "Динамо" не прошло дальше и не продлило серию. Испытываем большое сожаление. Команда проявила себя с лучшей стороны. Ребята бились за клуб. Можем честно посмотреть друг другу в глаза. Мы сделали все, что могли. Получили хороший кубковый опыт, играя против ЦСКА. Команде и коллективу это пошло на пользу, – сказал Никулин в интервью пресс-службе "Динамо".

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей