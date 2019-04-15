Илья Михеев: "Ничего не закончилось, прошло всего две игры"

Форвард "Авангарда" Илья Михеев поделился мнением о втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).

- Ничего не закончилось, прошло всего две игры, - заявил Михеев. - Питер выиграл серию после 0-2, и с 0-3 отыгрывались, так что будем до конца играть. Панического настроения нет.

- У вас 0 голов и не можете ничего создать. Что именно не получается?

- Нужно больше бросать и больше давления создавать.

- Сегодня играли более осторожно.

- Нет. Просто счет 0:0, никто не рисковал. Все играли проще.

- В первом периоде были проблемы с выходом из зоны, в дальнейшем они практически исчезли. ЦСКА откатился или помогли высокие раскаты?

- Нужно было просто перестроить игру. ЦСКА очень активная команда, и идут вдвоем и втроем. Простота - залог успеха.

- Чувствуете энергетику от родителей на трибунах?

- Мы понимаем, что на нас Омск смотрит и семьи смотрят, но когда матч идет, мы все в игре. (Евгений Белоусов)

Счет в серии составляет 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.

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