Илья Михеев: "Ничего не закончилось, прошло всего две игры"

Форвард "Авангарда" Илья Михеев поделился мнением о втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0:3).
- Ничего не закончилось, прошло всего две игры, - заявил Михеев. - Питер выиграл серию после 0-2, и с 0-3 отыгрывались, так что будем до конца играть. Панического настроения нет.
- У вас 0 голов и не можете ничего создать. Что именно не получается?
- Нужно больше бросать и больше давления создавать.
- Сегодня играли более осторожно.
- Нет. Просто счет 0:0, никто не рисковал. Все играли проще.
- В первом периоде были проблемы с выходом из зоны, в дальнейшем они практически исчезли. ЦСКА откатился или помогли высокие раскаты?
- Нужно было просто перестроить игру. ЦСКА очень активная команда, и идут вдвоем и втроем. Простота - залог успеха.
- Чувствуете энергетику от родителей на трибунах?
- Мы понимаем, что на нас Омск смотрит и семьи смотрят, но когда матч идет, мы все в игре. (Евгений Белоусов)
Счет в серии составляет 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.