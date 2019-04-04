Илья Михеев: "Много тренировался. Поэтому хорошо чувствовал себя"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев поделился впечатлениями от победы над "Салаватом" (4:2) в четвертом матче финала Восточной конференции. Счет в серии – 3-1 в пользу "ястребов". Михеев вернулся в строй после травмы, полученной в серии с "Барысом".

- Когда игрок выходит после длительной паузы, нужно время, чтобы вкатиться в игру. Как быстро почувствовали себя в порядке?

- У нас нет времени вкатываться. Нужно с первой минуты выходить и играть. Я много тренировался. Поэтому хорошо чувствовал себя.

- Сколько ледовых тренировок было перед выходом?

- Достаточно. Не одна и не две.

- За семь минут до конца вам пришлось переиграть смену. Отрабатывали в обороне. Это был самый тяжелый момент матча?

- Наверное, да. Но бывали смены и хуже.

- Травма не беспокоила сегодня?

- Нет, все хорошо.

- Вы готовились выйти именно в четвертом матче, будучи травмированным?

- Да не важно, травмированный ли ты, это же хоккей. Тут не угадаешь. Надо играть.

- Какой из двух ваших голов важнее и вам показался более красивым?

- Важнее – третий. А красивее… без разницы. Самое главное – шайба в воротах. (Алексей Шевченко)

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