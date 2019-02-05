Илья Михеев: "Конечно, тоже сфоткался с Моуринью"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:0) отметил, что приезд Жозе Моуринью в Балашиху придал заряд бодрости. Португалец произвел стартовое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

- Моуринью дал заряд какой-то бодрости в начале дня?

- Да, его сразу все увидели, кто успел – сфотографировался. Моуринью есть Моуринью, все знают, что это большой человек в футболе.

- Для тебя это был приятный сюрприз?

- Да, конечно, тоже сфоткался.