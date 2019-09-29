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Илья Крикунов: «Второй период, когда мы пропустили три шайбы, оказался переломным»

22:47
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Нападающий «Сочи» Илья Крикунов подвел итоги игры с «Торпедо» (1:4).

— Второй период, когда мы пропустили три шайбы, оказался переломным, — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ. - Нам тяжело дался переход с маленькой площадки на большую: это было очень энергозатратно. Стычки во втором периоде вряд ли как-то повлияли на игру. Такое случается практически в каждом матче. Меньше удаляться самим надо — вот и всё. И «пять на три» реализовывать. Забей мы в той ситуации, и неизвестно, как бы дальше игра повернулась.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/29/456974.html

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