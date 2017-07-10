Илья Ковальчук: "Сразу сказал, что останусь в СКА, когда узнал, что НХЛ не едет на Олимпиаду"

Нападающий Илья Ковальчук, подписавший новый контракт со СКА, в интервью "СЭ" сообщил о том, что не вел переговоров о переходе в "Нью-Джерси". По словам форварда, права на которого в НХЛ принадлежат "Девилз", он решил остаться в России, когда узнал, что хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх.

- Что не срослось с "Нью-Джерси"? - вопрос Ковальчуку.

- С "Нью-Джерси" - ничего. Но я и не вел переговоры с "Девилз". Я, как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал, что приеду в Питер на год.

- Объявили об этом еще в июне.

- И начали разговаривать.

- Рэй Шеро до последнего говорил, что вы все равно собираетесь за океан.

- Много кто чего говорил. Но это сплетни. Конкретно я ни с кем не разговаривал.

- Почему контракт только на год?

- Потому что в моем возрасте надо идти год за годом. (Игорь ЕРОНКО)

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