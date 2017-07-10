11:45 10 июля | Хоккей — КХЛ

Илья Ковальчук: "Сразу сказал, что останусь в СКА, когда узнал, что НХЛ не едет на Олимпиаду"

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Нападающий Илья Ковальчук, подписавший новый контракт со СКА, в интервью "СЭ" сообщил о том, что не вел переговоров о переходе в "Нью-Джерси". По словам форварда, права на которого в НХЛ принадлежат "Девилз", он решил остаться в России, когда узнал, что хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх.

 
Илья КОВАЛЬЧУК (справа).Подарок небес. Поможет ли Ковальчук СКА и олимпийской сборной?

- Что не срослось с "Нью-Джерси"? - вопрос Ковальчуку.

- С "Нью-Джерси" - ничего. Но я и не вел переговоры с "Девилз". Я, как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал, что приеду в Питер на год.

- Объявили об этом еще в июне.

- И начали разговаривать.

- Рэй Шеро до последнего говорил, что вы все равно собираетесь за океан.

- Много кто чего говорил. Но это сплетни. Конкретно я ни с кем не разговаривал.

- Почему контракт только на год?

- Потому что в моем возрасте надо идти год за годом. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Ильи Ковальчука

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Werewolf

DDPD22 Боже, что за люди в комментариях? Илья сейчас в том возрасте, что ему уже с его с его заслугами и наградами никакие НХЛ не нужны, только олимпийские игры._______Стесняюсь спросить: какими заслугами и наградами? Если откинуть ЧМ со вторыми составами, у него бронза ОИ (тут не спорю - достижение), 2 кубка Гагарина (сомнительное достижение учитывая нашу лигу), МВП Кубка Гагарина (та же песня), а в НХЛ у него только 1 Морис и все. Так ты про какие награды то? Да и за сборную есть сомнительные рекорды: наибольшее количество штрафного времени на ЧМ и наибольшее количество штрафного времени на ОИ.....Хотя справедливости ради нужно признать что и по шайбам и передачам на ЧМ рекорды тоже ему принадлежат, но, думаю, это ненадолго ))))

17:46 11 июля

DDPD22

Боже, что за люди в комментариях? Илья сейчас в том возрасте, что ему уже с его с его заслугами и наградами никакие НХЛ не нужны, только олимпийские игры.

07:29 11 июля

hrenobl68

Так ему и давали, но с условием обмена, как вариант был Колорадо или Коламбус, А оно надо Илье? Не мальчик поди. Не в деньгах проблема.

20:32 10 июля

regiment

Илюха не надо свистеть. Если бы тебе дали 5-6 лямов побежал бы в нхл, только пятки бы сверкали.

15:57 10 июля