Илья Ковальчук: "Сразу сказал, что останусь в СКА, когда узнал, что НХЛ не едет на Олимпиаду"

Нападающий Илья Ковальчук, подписавший новый контракт со СКА, в интервью "СЭ" сообщил о том, что не вел переговоров о переходе в "Нью-Джерси". По словам форварда, права на которого в НХЛ принадлежат "Девилз", он решил остаться в России, когда узнал, что хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх.
- Что не срослось с "Нью-Джерси"? - вопрос Ковальчуку.
- С "Нью-Джерси" - ничего. Но я и не вел переговоры с "Девилз". Я, как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал, что приеду в Питер на год.
- Объявили об этом еще в июне.
- И начали разговаривать.
- Рэй Шеро до последнего говорил, что вы все равно собираетесь за океан.
- Много кто чего говорил. Но это сплетни. Конкретно я ни с кем не разговаривал.
- Почему контракт только на год?
- Потому что в моем возрасте надо идти год за годом. (Игорь ЕРОНКО)
Werewolf
DDPD22 Боже, что за люди в комментариях? Илья сейчас в том возрасте, что ему уже с его с его заслугами и наградами никакие НХЛ не нужны, только олимпийские игры._______Стесняюсь спросить: какими заслугами и наградами? Если откинуть ЧМ со вторыми составами, у него бронза ОИ (тут не спорю - достижение), 2 кубка Гагарина (сомнительное достижение учитывая нашу лигу), МВП Кубка Гагарина (та же песня), а в НХЛ у него только 1 Морис и все. Так ты про какие награды то? Да и за сборную есть сомнительные рекорды: наибольшее количество штрафного времени на ЧМ и наибольшее количество штрафного времени на ОИ.....Хотя справедливости ради нужно признать что и по шайбам и передачам на ЧМ рекорды тоже ему принадлежат, но, думаю, это ненадолго ))))
17:46 11 июля
DDPD22
Боже, что за люди в комментариях? Илья сейчас в том возрасте, что ему уже с его с его заслугами и наградами никакие НХЛ не нужны, только олимпийские игры.
07:29 11 июля
hrenobl68
Так ему и давали, но с условием обмена, как вариант был Колорадо или Коламбус, А оно надо Илье? Не мальчик поди. Не в деньгах проблема.
20:32 10 июля
regiment
Илюха не надо свистеть. Если бы тебе дали 5-6 лямов побежал бы в нхл, только пятки бы сверкали.
15:57 10 июля