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Сегодня, 16:35

Ковальчук — о своем будущем: «Официально не заканчиваю карьеру. Один процент себе оставил»

Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении игровой карьеры
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Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

41-летний нападающий Илья Ковальчук ответил на вопрос «СЭ» о завершении игровой карьеры. В прошлом сезоне он провел 25 матчей (с учетом плей-офф КХЛ) за «Спартак».

— Есть ли какие-то новости по вашему будущему? Была информация, что вы можете стать генменеджером «Спартака».

— Всему свое время. Сейчас у меня нет никаких предпосылок ни к завершению карьеры и объявлению об этом, ни к продолжению. Сейчас лето, надо отдохнуть, восстановиться. Я тренируюсь, катаюсь каждый день. Посмотрим. Что касается «Спартака», команда в надежных руках, у нее выстроена отличная вертикаль. После успеха прошлого года они сделают правильные выводы и станут еще сильнее. Это видно по селекции — хорошие ребята приехали. Жаль, что уехал Максим Цыплаков, удачи ему в НХЛ, думаю, в «Айлендерс» у него все получится.

— Но когда вы все-таки примете решение?

— Для меня это необязательная процедура.

— Но хочется определенности.

— Она у меня есть. У меня семья, она в Москве, мы проводим время вместе. Надеюсь, сейчас это будет еще чаще.

— То есть официально не заканчиваете?

— Нет. Один процент себе оставил.

— И все-таки вам пора стать менеджером.

— Посмотрим. Время покажет.

Илья Ковальчук
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