Ковальчук: «Надо давать шансы таким, как Демидов, а не непонятным иностранцам»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» высказался об игре Евгения Кузнецова и Ивана Демидова за СКА.
— Чем объясните нестабильные результаты СКА? У армейцев очень звездный состав.
— Я не нахожусь в команде, тяжело сказать. Думаю, отсутствие Жени Кузнецова очень сказывается. Когда он на льду, то и молодые ребята чувствуют себя совсем по-другому. Он может и сказать, и показать на льду правильные вещи, которые заводят команду. Когда он вернется, то будет чуть другая команда. А так, сейчас всех лихорадит. Кроме «Локомотива», нет команды, которая стабильно идет весь сезон.
— Как Евгений Кузнецов вписался в КХЛ после возвращения из НХЛ? Лично ваши ожидания от его игры оправдываются?
— Такой игрок — огромный плюс для КХЛ. Считаю, что нужно еще больше раскручивать тот факт, что Кузнецов играет в России: использовать его в различных роликах, устраивать мастер-классы для молодых пацанов. Молодежь его знает, помнит и хочет видеть рядом, чтобы пообщаться. Что касается его игры, любому человеку, приезжающему в новый чемпионат, нужно время на адаптацию. Сейчас, до травмы, он набрал ход. У них была отличная связка с Демидовым. Странно, что их не так часто ставят вместе. Но когда они играют вместе, это очень ярко.
— Иван Демидов впечатляет игровым интеллектом и мастерством в свои годы?
— Демидов — молодец! Классный парень, уверенный в себе. То, что Кузя играл с ним, тоже придает ему уверенности. Я знаю, что они с ним хорошо общаются. Видно, что у пацана руки развязаны со стороны тренерского штаба, ему дают возможность креативить, и он это делает. Не просто так приезжает генеральный менеджер из НХЛ лично смотреть его игру.
— По игровому потенциалу Демидова можно сказать, что растет суперхоккеист?
— Дай бог. Для меня молодежь всегда в приоритете. Это лучше, чем подписывать каких-то непонятных иностранцев. Надо давать шансы нашим молодым ребятам — тогда таких талантов, как Демидов, будет еще больше.
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|27
|15
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|56
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|19
|54
|6
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|22
|21
|47
|7
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|44
|19
|25
|45
|8
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|18
|24
|40
|9
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|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|12.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|3 : 2
|12.01
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|4 : 3 Б
|12.01
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
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|12.01
|17:00
|
Витязь – Северсталь
|1 : 2