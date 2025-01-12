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Сегодня, 23:45

Ковальчук: «Надо давать шансы таким, как Демидов, а не непонятным иностранцам»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» высказался об игре Евгения Кузнецова и Ивана Демидова за СКА.

— Чем объясните нестабильные результаты СКА? У армейцев очень звездный состав.

— Я не нахожусь в команде, тяжело сказать. Думаю, отсутствие Жени Кузнецова очень сказывается. Когда он на льду, то и молодые ребята чувствуют себя совсем по-другому. Он может и сказать, и показать на льду правильные вещи, которые заводят команду. Когда он вернется, то будет чуть другая команда. А так, сейчас всех лихорадит. Кроме «Локомотива», нет команды, которая стабильно идет весь сезон.

— Как Евгений Кузнецов вписался в КХЛ после возвращения из НХЛ? Лично ваши ожидания от его игры оправдываются?

— Такой игрок — огромный плюс для КХЛ. Считаю, что нужно еще больше раскручивать тот факт, что Кузнецов играет в России: использовать его в различных роликах, устраивать мастер-классы для молодых пацанов. Молодежь его знает, помнит и хочет видеть рядом, чтобы пообщаться. Что касается его игры, любому человеку, приезжающему в новый чемпионат, нужно время на адаптацию. Сейчас, до травмы, он набрал ход. У них была отличная связка с Демидовым. Странно, что их не так часто ставят вместе. Но когда они играют вместе, это очень ярко.

— Иван Демидов впечатляет игровым интеллектом и мастерством в свои годы?

— Демидов — молодец! Классный парень, уверенный в себе. То, что Кузя играл с ним, тоже придает ему уверенности. Я знаю, что они с ним хорошо общаются. Видно, что у пацана руки развязаны со стороны тренерского штаба, ему дают возможность креативить, и он это делает. Не просто так приезжает генеральный менеджер из НХЛ лично смотреть его игру.

— По игровому потенциалу Демидова можно сказать, что растет суперхоккеист?

— Дай бог. Для меня молодежь всегда в приоритете. Это лучше, чем подписывать каких-то непонятных иностранцев. Надо давать шансы нашим молодым ребятам — тогда таких талантов, как Демидов, будет еще больше.

Илья Ковальчук. «Я не завидую рекордам Овечкина. Только радуюсь за него». Ковальчук — о «Спартаке» и СКА, Кузнецове и России на Олимпиаде

Евгений Кузнецов (хоккей)
Иван Демидов
Илья Ковальчук
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Ковальчука не удивило, что «Спартак» разгромил СКА со счетом 5:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 43 25 18 54
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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12.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 3 : 2
12.01 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 4 : 3 Б
12.01 16:00
Лада – Куньлунь РС
 2 : 3 Б
12.01 17:00
Витязь – Северсталь
 1 : 2
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