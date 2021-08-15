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Илья Ковальчук может завершить игровую карьеру

22:40
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард».
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард».
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Нападающий Илья Ковальчук, который в сезоне-2020/21 выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда», может завершить игровую карьеру, заявил в интервью «СЭ» генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

— Илья внес неоценимый вклад в чемпионство. Мы расстались с ним тепло, сказав, что дверь в «Авангард» для него остается открытой. Если у него появится желание вернуться к нам, то договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются. Но в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры.

— Серьезно?

— Окончательное решение им не принято. Пока это только слух. Надеюсь, что внутри у Ковальчука еще горит огонь: такой большой мастер пригодится любой команде. Однако в фарватере «Авангарда» он на данный момент не присутствует. Его представитель с нами на связь с этой идеей не выходит.

Полностью интервью Алексея Волкова читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

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