Ковальчук — о Ларионове в СКА: «Интересно посмотреть, что это будет за команда»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

«Все будет зависеть не только от Игоря Николаевича, но и от команды, которая придет с ним, от состава. Там сейчас, судя по сообщениям прессы, много изменений. Многие ребята ушли, уехали за океан. Интересно посмотреть, что это будет за команда. Но то, что в Санкт-Петербурге обожают хоккей, — это точно. Полный стадион будет однозначно», — сказал Ковальчук «СЭ».

30 мая СКА объявил об отставке совета директоров клуба и операционного менеджмента, а позднее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Команду возглавил Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».