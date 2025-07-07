Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

7 июля 2025, 12:07

Ковальчук — о Ларионове в СКА: «Интересно посмотреть, что это будет за команда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

«Все будет зависеть не только от Игоря Николаевича, но и от команды, которая придет с ним, от состава. Там сейчас, судя по сообщениям прессы, много изменений. Многие ребята ушли, уехали за океан. Интересно посмотреть, что это будет за команда. Но то, что в Санкт-Петербурге обожают хоккей, — это точно. Полный стадион будет однозначно», — сказал Ковальчук «СЭ».

30 мая СКА объявил об отставке совета директоров клуба и операционного менеджмента, а позднее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Команду возглавил Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Ларионов (хоккей)
Илья Ковальчук
ХК СКА
Читайте также
Трофимов и Румянцева стали бронзовыми призерами ЧЕ в технической программе дуэтов в миксте
Красно-белые берут форварда за 11 млн евро на солидную зарплату, но еще не все решено. Что известно о трансфере Даку в «Спартак»
Грозный вопрос «Спартаку». Колонка Казакова о центральном матче 2-го тура РПЛ
Финансист спрогнозировал курс рубля на начало августа
ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Пятигорске иностранца
Ариана Гранде возьмет перерыв в карьере после завершения тура
Популярное видео
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер вратарей Малков может войти в штаб Хартли в «Локомотиве»

КХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 00:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 00:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 00:00 СКА – Лада - : -
5.09 00:00 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 00:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
5.09 00:00 Локомотив – Трактор - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости