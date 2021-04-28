Илья Ковальчук: «Эту победу посвящаем Омску»
21:49
Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.
— Эту победу посвящаем Омску и нашим болельщикам.
— Для вас эмоции сравнимы с теми, что были в СКА?
— Здесь они другие, потому что мы все время были андердогами. Приходилось доказывать, нас списывали после многих игр. Всегда приятно побеждать, тем более у нас много пацанов, которые в первый раз выиграли.
В среду «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу омской команды.
(Михаил Зислис)
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