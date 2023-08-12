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Сегодня, 15:30

Ковальчук о выступлении «Спартака» в прошлом сезоне: «Хуже уже некуда»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легенда российского хоккея Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление красно-белых, а также заявил, что не погружен в дела московского клуба.

— Следите, что происходит в «Спартаке»?

— Не очень погружен. С Алексеем Юрьевичем (Жамновым — прим. «СЭ») мы постоянно на связи. Он рассказывает, что сбор прошел хорошо, что ребята физически готовы. Что есть обмены, новые трансферы. Посмотрим, чемпионат должен быть очень интересным. Тем более в этом году будет перекрестный плей-офф (команды из Западной и Восточной конференций встретятся друг с другом уже во втором раунде — прим. «СЭ»).

— У красно-белых был неудачный сезон. Есть ли надежда, что команда выступит лучше.

— Хуже уже некуда. Так что точно не может быть.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице «Запада» и не вышел в плей-офф.

Полностью интервью Ильи Ковальчука можно прочитать на сайте «СЭ».

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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