Илья Коновалов - лучший новичок сезона в КХЛ

Звание лучшего новичка сезона и приз имени Алексея Черепанова получил 20-летний вратарь "Локомотива" Илья Коновалов.

20-летний голкипер провел в регулярном чемпионате 45 матчей. Его коэффициент надежности составил 93. В плей-офф у него восемь игр (90,5 процента).

Алексей Черепанов - 19-летнего форвард "Авангарда", который скончался в 2008 году во время матча после остановки сердца.

Церемония вручения личных наград по итогам сезона-2018/19 проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.