Коновалов: «Матч с «Сочи» будет для «Салавата» уроком»

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Не самое лучшее начало игры у нас получилось, плюс, считаю, что многовато было удалений. Вытерпели — молодцы, много шайб на себя поймали. В концовке у «Салавата» были моменты забить, могли отыграться. Этот матч для нас — урок.

Не скрою, у меня волнение от дебютной игры присутствовало, но такое, знаете, приятное спортивное волнение. Рад, что команда меня поддержала! Все были, как единое целое сегодня, как команда, и много наших болельщиков приехало, что всегда приятно!» — приводит официальный сайт лиги слова Коновалова.

«Сочи» с 19 очками в 26 матчах идет на последнем месте в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым в Восточной конференции — 23 очка в 27 играх.