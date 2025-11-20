Коновалов: «Матч с «Сочи» будет для «Салавата» уроком»
Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Не самое лучшее начало игры у нас получилось, плюс, считаю, что многовато было удалений. Вытерпели — молодцы, много шайб на себя поймали. В концовке у «Салавата» были моменты забить, могли отыграться. Этот матч для нас — урок.
Не скрою, у меня волнение от дебютной игры присутствовало, но такое, знаете, приятное спортивное волнение. Рад, что команда меня поддержала! Все были, как единое целое сегодня, как команда, и много наших болельщиков приехало, что всегда приятно!» — приводит официальный сайт лиги слова Коновалова.
«Сочи» с 19 очками в 26 матчах идет на последнем месте в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым в Восточной конференции — 23 очка в 27 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|- : -