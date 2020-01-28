Нападающий Илья Казьянин покинул минское «Динамо». Хоккеист вернулся в «Могилев», сообщает официальный сайт минчан.

Казьянин провел за «Динамо» в КХЛ три матча, в которых отличился одной заброшенной шайбой. В среднем он проводил на льду 4 минуты и 54 секунды.

По предварительной договоренности, Казьянин возвращается в «Могилев», чтобы помочь клубу в плей-офф экстралиги. «Динамо» продолжит следить за форвардом с прицелом на следующий сезон.