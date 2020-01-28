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Илья Казьянин покинул минское «Динамо»

09:49
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Нападающий Илья Казьянин покинул минское «Динамо». Хоккеист вернулся в «Могилев», сообщает официальный сайт минчан.

Казьянин провел за «Динамо» в КХЛ три матча, в которых отличился одной заброшенной шайбой. В среднем он проводил на льду 4 минуты и 54 секунды.

По предварительной договоренности, Казьянин возвращается в «Могилев», чтобы помочь клубу в плей-офф экстралиги. «Динамо» продолжит следить за форвардом с прицелом на следующий сезон.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/ilya-kazyanin-ushel-iz-dinamo-minsk/

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