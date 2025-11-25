Карпухин: «Я хочу выиграть Кубок с родным клубом. Надеюсь, еще представится такая возможность»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал «СЭ», насколько важен и принципиален для него предстоящий матч против «Трактора», а также рассказал смотрел ли он финал Кубка Гагарина в предыдущем сезоне.

— Скоро «Ак Барсу» предстоит матч против «Трактора». Насколько принципиальный он для вас будет?

— Не то чтобы принципиальный. Скорее, особенный. Готовлюсь и с нетерпением жду этот матч. Очень хочется себя проявить и показать. Играть против родного клуба всегда непросто. В прошлом году удалось провести такой матч. Думаю, что в этом сезоне уже будет полегче, но тем не менее против родного клуба всегда непросто играть.

— Тяжело ли было осознавать, что клуб, с которым вас связывает большая история, вышел в финал, а вы остались за бортом, хотя очень долго шли к этому событию именно с «Трактором»?

— Конечно, тяжело. До сих пор внутри меня есть некий пункт, что я хочу выиграть Кубок с родным клубом. Надеюсь, еще представится такая возможность. Осознавать и воспринимать, что команда, за которую ты играл, наконец-то выходит в финал, а тебя обменивают, было очень непросто. Если бы «Трактор» выиграл, то был бы праздник в городе, и я бы, конечно, порадовался за болельщиков и жителей города, которые заслуживают этого, но лично мне бы это было тяжело принять.

— Вы смотрели ту финальную серию?

— Нет, в то время я старался абстрагироваться от этого и отдыхать, проводя больше времени с детьми. Так как весь город тогда болел за команду, а я еще и живу рядом с ареной, то старался не находиться в Челябинске.