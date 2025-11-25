Карпухин — об изменениях в «Тракторе»: «Со стороны это выглядит очень тревожно и кажется, что там не совсем все гладко»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в интервью «СЭ» оценил работу с Бенуа Гру и поделился впечатлениям о уходе специалиста из «Трактора».

— Как вам работа с Гру?

— Положительные впечатления от работы с Гру. Действительно, очень сильный специалист. С первого дня, как он пришел в команду, дал отчетливо понять требования и свое видение хоккея. Даже, несмотря на то, что у меня не было знания английского языка, мне все разжевывали и доносили так, что мне было отчетливо понятно, что от меня хотят.

— Удивлены его решению?

— То, что сейчас происходит в «Тракторе», мне трудно комментировать, так как я уже не нахожусь в той команде и не совсем понимаю, что там произошло. Честно говоря, удивлен. Понимаю, что в клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно и кажется, что там не совсем все гладко, но точно не знаю, как там все на самом деле.

Карпухин играл за «Трактор» с 2018 по 2024 год.