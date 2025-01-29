Карпухин: «Рад, что получается забивать, помогать команде побеждать»

Защитник СКА Илья Карпухин высказался о своей результативности в последних матчах. Игрок забил в двух подряд играх и повторил свою лучшую голевую серию в КХЛ.

«Это спасибо партнерам, что выводят на бросок. В СКА очень мастеровитая команда, ребята находят эту линию передачи, мне остается только завершать. Спасибо партнерам. Рад, что получается забивать, помогать команде побеждать. Но прежде всего командный результат, — цитирует «ВсеПроСпорт» Карпухина.

Всего в этом сезоне 26-летний россиянин сыграл в 10 матчах за СКА и набрал 2 (2+0) очка. Начинал регулярку он в «Тракторе».