Карпухин: «Понимаем, что СКА много пропускает. Работаем в этом направлении»

Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал большое количество пропущенных шайб командой в этом сезоне.

«Сложно сказать в чем причина. Мы понимаем, что много пропускаем, хотим меньше пропускать. Работаем в этом направлении, работа ведется. Мы все хотим это переломить», — цитирует «ВсеПроСпорт» Карпухина.

В 52 матчах СКА пропустил 161 шайбу. В Западной конференции больше пропустили только «Куньлунь» (168 шайб) и «Сочи» (170).