Каблуков — о карьере Ковальчука: «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его»

Бывший нападающий «Авангарда» Илья Каблуков заявил, что нападающий Илья Ковальчук может продолжить карьеру.

— Ковальчук — сгусток энергии?

— Да! Человек очень эмоциональный. Он нереально заряжает. Хочется с ним общаться, играть, «вариться» в одной раздевалке.

— Он еще поиграет в хоккей?

— У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может и нет. Давайте оставим интригу, — цитирует Каблукова сайт КХЛ.

39-летний Ковальчук пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.