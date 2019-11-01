Илья Ежов: «У меня был шанс добиться успеха в СКА, но я им не воспользовался»

Голкипер «Витязя» Илья Ежов не чувствует несправедливости из-за того, что не смог закрепиться в СКА. Он был с 2011 по 2016 год в системе клуба из Санкт-Петербурга.

— У меня был шанс добиться успеха в СКА, но я им не воспользовался, — цитируют «Известия» Ежова. — Не могу сказать, что ко мне там как-то несправедливо относились, просто не выдержал жесткую конкуренцию с такими мастерами, как Микко Коскинен. Но это хорошие команда и город. Для Самонова и Швеца-Рогового попасть туда — отличный шанс вырасти в хоккейном плане. Главное, чтобы Самонову давали шансы, а он продолжал играть так, как играл в «Витязе», и двигался вперед.

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