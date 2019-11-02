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Илья Ежов: «Главное, чтобы Самонову давали шансы в СКА»

06:24
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Вратарь «Витязя» Илья Ежов в интервью «Известиям» отметил, что не удивлен обмену Александра Самонова в СКА. Сам Ежов с 2011 по 2016 год был в стурктуре клуба из Санкт-Петербурга.

— Удивились обмену Самонова и Швеца-Рогового на Кочеткова и Бывальцева?

— Да нет, это хоккей, игроков меняют. Если у тебя нет в контракте запрета на обмен, то ты в любой момент можешь оказаться в другой команде. Так что надо двигаться вперед. Для Александра и Артема это хороший шанс. В СКА и Санкт-Петербурге очень приятно находиться, я там провел несколько лет, знаю, о чем говорю. Пребывать в этой атмосфере мне очень нравилось. Поэтому можно порадоваться за Самонова и Швеца-Рогового. Тем более оба еще сейчас поедут в сборную — это тоже шаг вперед. Надо только пожелать им удачи.

— Как человек, прошедший через конкуренцию в СКА, что посоветуете Самонову?

— Главное, чтобы ему продолжали давать шанс. Это очень хороший вратарь. Здесь в «Витязе» он показывал отличную игру. Самонову надо продолжать работать над собой, настраивать себя психологически на матчи и ловить шайбу. И ничего не менять в своих действиях — он сейчас всё делает правильно.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/938960/aleksei-fomin/glavnoe-chtoby-samonovu-davali-shansy-v-ska

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