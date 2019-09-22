Илья Ежов: «Доказали, что не просто так лидируем в конференции»

Вратарь «Витязя» Илья Ежов прокомментировал результат матча против СКА (4:2)

— Главное, что мы хорошо сыграли всей командой и победили все вместе, каждый внес свой вклад, — цитирует голкипера официальный сайт КХЛ. - В следующем матче нам предстоит сыграть с «Автомобилистом», будет битва лидеров КХЛ, битва Запада и Востока. В игре против СКА мы доказали, что не просто так лидируем в конференции. Армейцы очень сильны, играть с ними крайне приятно. Тем более в Петербурге всегда классная атмосфера, на трибунах было много друзей и знакомых.

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