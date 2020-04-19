Илья Аркалов: «Проявить себя лучше немного помешала травма»

Нападающий «Спартака» Илья Аркалов, который подписал новый контракт с клубом, оценил игру команды и свои статистические показатели в прошедшем сезоне.

— Поначалу мы вкатывались в чемпионат, потом уже играли достаточно ровно. Я бы сказал, что две трети чемпионата мы провели хорошо, — цитирует Аркалова официальный сайт красно-белых. — В плей-офф, конечно, чуть-чуть не хватило, но ничего страшного. Не все сразу дается. Думаю, в следующем сезоне результат команды будет лучше.

— Можете ли вы лично занести в актив минувший сезон?

— Обычный сезон в моем исполнении, такой же, как и все предыдущие. Проявить себя лучше немного помешала травма. Начал хорошо и многое получалось, а потом случилась нелепая травма, и я выбыл на месяц. Эта травма помешала мне провести полноценный сезон на одном хорошем уровне.

— Как считаете, в чем вам надо прибавить в следующем сезоне?

— Знаете, работа игрока третьего-четвертого звена она такая: играть активно, без прокатов и не давать противнику создавать что-либо у своих ворот, помогать команде при игре в меньшинстве. Не могу сказать, что от меня кто-то ждет 50 очков за сезон. Мне надо делать свою работу и помогать команде выигрывать каждый матч.

— То есть вы четко понимаете свою роль в команде, и она вас устраивает?

— Каждому хоккеисту хочется набирать много очков и забивать голы, но для меня важнее, чтобы команда выигрывала. Если команда выигрывает, то личные очки уже на втором месте.

— В чем надо прибавить «Спартаку» в следующем сезоне?

— У нас хорошая команда, просто «Динамо» мы в первых матчах чуть-чуть недодавили. У нас каждый уверен в каждом и каждый верил в каждого. Это хоккей, и две команды не могут выиграть. Следующий сезон нам добавит сыгранности и взаимопонимания.