Iltalehti: известный финский тренер вратарей ведет переговоры с «Салаватом»
13 июля 2020, 14:46
«Салават Юлаев» хочет взять в тренерский штаб тренера вратарей Маркуса Корхонена. Уфимский клуб ведет активные переговоры с финским специалистом, сообщает Iltalehti.
Последнее время Корхонен работал в «Ильвесе». Под его руководством Лукаш Достал был признан лучшим вратарем чемпионата.
Напомним, что «Салават» возглавил финский тренер Томи Лямся. А первый номер команды также финн — Юха Метсола.
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