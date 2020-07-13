Iltalehti: известный финский тренер вратарей ведет переговоры с «Салаватом»

«Салават Юлаев» хочет взять в тренерский штаб тренера вратарей Маркуса Корхонена. Уфимский клуб ведет активные переговоры с финским специалистом, сообщает Iltalehti.

Последнее время Корхонен работал в «Ильвесе». Под его руководством Лукаш Достал был признан лучшим вратарем чемпионата.

Напомним, что «Салават» возглавил финский тренер Томи Лямся. А первый номер команды также финн — Юха Метсола.