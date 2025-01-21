Ильин рассказал, как оказался в первой тройке КХЛ в 18 лет
Форвард «Северстали» Михаил Ильин рассказал, как ему играется в первой тройке КХЛ в молодом возрасте.
— Помните, как вас поставили в первую тройку к Пилипенко и Аймурзину?
— В прошлом сезоне Вовченко получил травму, меня поставили к ребятам вместо него. Я сыграл один матч, потом на это место поставили Тимура Муханова, потом нас снова поменяли. У нас вроде бы стало получаться. Когда Вовченко вышел, то его сначала поставили в четвертое звено, потом в первое, но у них что-то не задалось. В итоге меня вернули в первую тройку. Так и играем, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».
— В 18 лет оказаться в первой тройке команды КХЛ — это круто?
— Да не то, что круто. Это ответственность. Нужно доказывать, что тебя не просто так поставили в первое звено. В начале, конечно, казалось, что я здесь делаю. Потом уже понял, что тренер не просто так меня поставил в первую тройку, значит, что-то видит во мне. И у меня стало больше получаться.
На счету Ильина 23 (4+19) очка в 45 играх FONBET чемпионата КХЛ. «Северсталь» (59 очков) занимает на четвертую строчку на «Западе» после 47 матчей.
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|П
|О
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|62
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|Металлург Мг
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|29
|19
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|5
|Автомобилист
|46
|27
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|46
|24
|22
|51
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|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
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|48
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|21.01
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Северсталь – ЦСКА
|5 : 4 Б
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|19:30
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СКА – Локомотив
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