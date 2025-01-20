Ильин рассказал, что мечтает сыграть с Малкиным за «Питтсбург»

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин признался, что кумиром его детства был Евгений Малкин, который сейчас выступает за «Питтсбург».

В 2023 году «Пингвинз» задрафтовали Ильина в пятом раунде под общим 142-м номером.

«В детстве кумиром был Малкин. Когда начал понимать хоккей, стал следить за Малкиным. По детской школе я играл под 71-м номером в честь Евгения. Я и сейчас за ним слежу. Конечно, мечта есть в глубине души сыграть в команде с Малкиным. Но он уже в таком возрасте, что скоро будет завершать карьеру или возвращаться в Россию. Хотелось бы сыграть, но не загадываю. У меня еще такой возраст, что, может, сам не готов туда ехать», — цитирует Ильина «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Ильин провел 44 матча в КХЛ, отметившись 4 голами и 19 результативными передачами.