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Сегодня, 17:14

Ильин назвал самое обидное поражение «Северстали» в сезоне-2024/25

Даниил Аршавский
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Нападающий «Северстали» Михаил Ильин вспомнил самое обидное поражение команды в нынешнем сезоне.

«С «Авангардом» было обидное поражение по буллитам, но не самое. Более обидные поражения? Когда «Динамо» дома проиграли 2:7, было стыдно перед болельщиками. Так нельзя играть», — цитирует Ильина «ВсеПроСпорт».

Череповецкий клуб на своем льду уступил московскому «Динамо» (2:7) 3 января.

После 46 матчей в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» набрала 57 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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НХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Автомобилист 46 27 19 60
4 Сал. Юлаев 45 29 16 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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20.01 12:30
Адмирал – Ак Барс
 1 : 2 Б
20.01 17:00
Трактор – Витязь
 - : -
20.01 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
20.01 19:30
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
20.01 19:30
Торпедо – Спартак
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