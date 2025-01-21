Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:40

Ильин: «Мои три гола — это вообще смешно, когда у партнеров по 20 шайб»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Северстали» Михаил Ильин признался, что не слишком доволен своей игровой статистикой.

— Кто у вас в команде первым приходит на тренировки?

— Ваня Ершов приходит первым. Я даже не знаю, во сколько он приходит. Когда я прихожу, он уже все дела переделал. Если у нас сбор в 10, то он может в 7 утра прийти. Я тоже стараюсь рано приходить, за час до собрания на арене. После тренировки минут на 20 все остаются на льду, каждый отрабатывает то, что ему надо, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».

— Над чем вы работаете?

— Броски, как на борту шайбу подбирать. Хотелось бы побольше забивать, потому что три гола — это вообще смешно, когда у партнеров по 20 шайб. Бросок, катание — это основное. Нужно объем катания набирать.

— Как над катанием работаете?

— Да любые маневры подходят, просто покататься, улитки поделать.

На счету Ильина 23 (4+19) очка в 45 играх FONBET чемпионата КХЛ. «Северсталь» (59 очков) занимает на четвертую строчку на «Западе» после 47 матчей.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Северсталь
Читайте также
Геннадий Орлов призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА по буллитам проиграл «Северстали» в КХЛ

СКА обыграл «Локомотив» и прервал 4-матчевую серию поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Спартак 46 27 19 60
4 Северсталь 47 29 18 59
5 Динамо М 46 28 18 59
6 СКА 46 26 20 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 19:00
Северсталь – ЦСКА
 5 : 4 Б
21.01 19:30
СКА – Локомотив
 5 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости