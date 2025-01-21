Ильин: «Мои три гола — это вообще смешно, когда у партнеров по 20 шайб»
Форвард «Северстали» Михаил Ильин признался, что не слишком доволен своей игровой статистикой.
— Кто у вас в команде первым приходит на тренировки?
— Ваня Ершов приходит первым. Я даже не знаю, во сколько он приходит. Когда я прихожу, он уже все дела переделал. Если у нас сбор в 10, то он может в 7 утра прийти. Я тоже стараюсь рано приходить, за час до собрания на арене. После тренировки минут на 20 все остаются на льду, каждый отрабатывает то, что ему надо, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».
— Над чем вы работаете?
— Броски, как на борту шайбу подбирать. Хотелось бы побольше забивать, потому что три гола — это вообще смешно, когда у партнеров по 20 шайб. Бросок, катание — это основное. Нужно объем катания набирать.
— Как над катанием работаете?
— Да любые маневры подходят, просто покататься, улитки поделать.
На счету Ильина 23 (4+19) очка в 45 играх FONBET чемпионата КХЛ. «Северсталь» (59 очков) занимает на четвертую строчку на «Западе» после 47 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
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Северсталь – ЦСКА
|5 : 4 Б
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|5 : 2