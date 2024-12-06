Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:10

Ильенко рассказал, как в «Динамо» реагировали на критику в начале сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко ответил на вопрос о реакции команду на критику в начале сезона-2024/25 КХЛ.

— На старте сезона «Динамо» много критиковали, на вас это давило?

— Было не очень приятно. Не в первый раз в такое попадаю, примерно понимаю, как из этого выходить. Мне кажется, у каждой команды в сезоне бывают такие периоды. У нас он просто выпал на начало чемпионата, когда все соскучились по хоккею. Мы попали под волну негатива. Но ничего, мы знали, что движемся в правильном направлении. В итоге выправили ситуацию, — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

После 34 матчей бело-голубые с 45 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Ильенко
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Песков объяснил смену губернатора Курской области
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Популярное видео
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард «Динамо» Ильенко рассказал о самой крупной пойманной рыбе

Форвард московского «Динамо» Ильенко удивлен стилем игры Комтуа
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 34 21 13 45
4 СКА 33 19 14 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Динамо Мн 34 17 17 38
7 Северсталь 32 18 14 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 32 19 13 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 32 13 19 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 34 7 27 18
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
6.12 12:00
Амур – Динамо Мн
 2 : 5
6.12 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
6.12 19:00
Северсталь – Барыс
 - : -
6.12 19:00
Витязь – Ак Барс
 - : -
6.12 19:30
Торпедо – ЦСКА
 - : -
6.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости