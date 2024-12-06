Ильенко рассказал, как в «Динамо» реагировали на критику в начале сезона

Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко ответил на вопрос о реакции команду на критику в начале сезона-2024/25 КХЛ.

— На старте сезона «Динамо» много критиковали, на вас это давило?

— Было не очень приятно. Не в первый раз в такое попадаю, примерно понимаю, как из этого выходить. Мне кажется, у каждой команды в сезоне бывают такие периоды. У нас он просто выпал на начало чемпионата, когда все соскучились по хоккею. Мы попали под волну негатива. Но ничего, мы знали, что движемся в правильном направлении. В итоге выправили ситуацию, — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

После 34 матчей бело-голубые с 45 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.