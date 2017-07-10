Ильдар Мухометов: "Задолженности погашены, контракт с Ткачевым подпишем завтра"

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов подтвердил "СЭ" погашение долгов перед хоккеистами. Также он отметил, что в скором времени клуб переподпишет контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.

– Задолженности по зарплате и индивидуальным бонусам были погашены, – заявил Мухометов.

– Успели рассчитаться до наложения штрафа за просроченное погашение?

– Не знаю. Решение остается за КХЛ. После того как рассчитались, мы предоставили в финансовый департамент лиги всю информацию через специальный портал.

– С началом сбора ваша селекционная кампания завершена?

– Пока 40 хоккеистов достаточно. Дальше в течение предсезонки возможны точечные усиления.

– Когда переподпишете договор с Владимиром Ткачевым, прошлый контракт с которым был расторгнут в это межсезонье?

– Договор не перезаключен лишь технически. Сам Владимир сегодня прилетит, и, скорее всего, завтра мы заключим новый контракт. (Евгений БЕЛОУСОВ)