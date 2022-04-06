Ильдар Мухометов может стать новым генеральным менеджером «Адмирала»

Как стало известно «СЭ», Ильдар Мухометов может стать новым генеральным менеджером «Адмирала».

Назначение 49-летнего российского специалиста может произойти в ближайшее время.

Мухометов уже занимал этот пост c начала сезона 2015/16 до 27 декабря 2017 года.

Ильдар Мухометов ранее работал спортивным менеджером «Барыса» в сезоне-2012/13. В сезоне-2013/14 он был ассистентом генерального менеджера ЦСКА.