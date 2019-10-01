ИИХФ утвердила поправки в правила о взятии ворот

Международная федерация хоккея утвердила изменения в правилах относительно взятия ворот и атаки на вратаря, сообщается на сайте организации.

Шайба, залетевшая в ворота после рикошета от конька игрока, будет засчитана. Но если судьи зафиксируют движение ногой, взятие ворот засчитано не будет.

Взятие ворот засчитано не будет, если атакующий игрок своим расположением или через контакт мешает вратарю свободно перемещаться по своей вратарской площадке или защищать ворота, а также в случае умышленного контакта игрока с вратарем в любой части площадки.