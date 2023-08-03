ИИХФ примет решение по контракту Федотова не ранее следующей недели
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал «СЭ», когда организация примет решение по вопросу о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов не уедет в НХЛ перед началом нового сезона КХЛ.
«Пока никак не могу прокомментировать заявление Есмантовича. Давайте дождемся финального решения. Обсуждение все еще идет. Ничего не произойдет до следующей недели», — сказал Тардиф «СЭ».
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. Летом 2023 года вратарь подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25 при том, что у него есть действующий контракт с клубом НХЛ.
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