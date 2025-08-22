ИИХФ дисквалифицировала гендиректора «Сочи» Григоренко до 2029 года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила генерального директора ХК «Сочи» Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, соообщает «Советский Спорт».

По сведениям источника, дисквалификация 42-летнего специалиста на 4 года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года.

В марте 2025 года Григоренко получил уведомление от ФХР о положительной допинг-пробе в базе LIMS. Проба датировалась 2015 годом.

Григоренко был назначен гендиректором «Сочи» 1 июля. Он сменил на этом посту Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года.

В 2011 году Григоренко выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Также он играл в ЦСК ВВС, «Ладе», «Северстали», ЦСКА и магнитогорском «Металлурге».