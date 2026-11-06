Игумнов вернулся в московское «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о возвращении в команду нападающего Ивана Игумнова. В июле «СЭ» сообщал, что бело-голубые рассматривают игрока в качестве усиления в нижние звенья.

6 ноября 30-летний форвард подписал с московским клубом контракт до конца сезона-2026/27.

Игумнов является воспитанником «Динамо». Он дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2015 году и провел в команде восемь сезонов, после чего перешел в «Авангард», где играл до конца сезона-2025/26.

Всего в КХЛ на счету нападающего 595 матчей и 135 (61+74) набранных очков.