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Игумнов вернулся в московское «Динамо»

Игумнов вернулся в московское «Динамо»

Алина Савинова

Московское «Динамо» объявило о возвращении в команду нападающего Ивана Игумнова. В июле «СЭ» сообщал, что бело-голубые рассматривают игрока в качестве усиления в нижние звенья.

6 ноября 30-летний форвард подписал с московским клубом контракт до конца сезона-2026/27.

Игумнов является воспитанником «Динамо». Он дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2015 году и провел в команде восемь сезонов, после чего перешел в «Авангард», где играл до конца сезона-2025/26.

Всего в КХЛ на счету нападающего 595 матчей и 135 (61+74) набранных очков.

Источник: https://t.me/dynamo_ru/60638
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Иван Игумнов
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3 Барыс 23 12 11 25
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6 Ак Барс 25 11 14 24
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9 Автомобилист 22 10 12 23
10 Трактор 23 10 13 23
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