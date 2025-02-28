Игроков «Куньлуня» Дрозга и Душака дисквалифицировали на один матч
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Яна Дрозга и защитника пекинской команды Джозефа Душака на одну игру по итогам матча FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:6).
Встреча прошла в четверг, 27 февраля, на «ЦСКА Арене» в Москве. В третьем периоде Дрозг получил 5 минут штрафа за игру высоко поднятой клюшкой и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча. Душак был удален за удар соперника клюшкой.
Также комитет наложил на обоих хоккеистов денежный штраф.
«Куньлунь» набрал 57 очков за 60 матчей и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Источник: Официальный сайт КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|26
|9
|55
|2
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|3
|Авангард
|33
|21
|12
|45
|4
|Автомобилист
|36
|19
|17
|41
|5
|Нефтехимик
|36
|18
|18
|37
|6
|Трактор
|36
|15
|21
|35
|7
|Амур
|36
|14
|22
|34
|8
|Барыс
|36
|13
|23
|32
|9
|Салават Юлаев
|35
|14
|21
|31
|10
|Адмирал
|33
|11
|22
|28
|11
|Сибирь
|35
|12
|23
|28
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|23
|14
|50
|2
|Северсталь
|36
|24
|12
|49
|3
|Динамо Мн
|34
|22
|12
|49
|4
|Динамо М
|35
|23
|12
|48
|5
|Торпедо НН
|36
|22
|14
|47
|6
|СКА
|34
|18
|16
|41
|7
|Спартак
|36
|18
|18
|40
|8
|ЦСКА
|36
|17
|19
|39
|9
|Шанхай Дрэгонс
|34
|14
|20
|36
|10
|Лада
|35
|10
|25
|23
|11
|Сочи
|33
|9
|24
|23
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
|18.12
|17:00
|Автомобилист – Динамо Мн
|3 : 2 Б
|18.12
|19:00
|Нефтехимик – Авангард
|- : -
|18.12
|19:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|18.12
|19:00
|Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.12
|19:30
|СКА – Ак Барс
|- : -
|18.12
|19:30
|Динамо М – Барыс
|- : -
Новости