28 февраля, 19:45

Игроков «Куньлуня» Дрозга и Душака дисквалифицировали на один матч

Алина Савинова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Яна Дрозга и защитника пекинской команды Джозефа Душака на одну игру по итогам матча FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:6).

Встреча прошла в четверг, 27 февраля, на «ЦСКА Арене» в Москве. В третьем периоде Дрозг получил 5 минут штрафа за игру высоко поднятой клюшкой и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча. Душак был удален за удар соперника клюшкой.

Также комитет наложил на обоих хоккеистов денежный штраф.

«Куньлунь» набрал 57 очков за 60 матчей и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 26 9 55
2 Ак Барс 37 24 13 50
3 Авангард 33 21 12 45
4 Автомобилист 36 19 17 41
5 Нефтехимик 36 18 18 37
6 Трактор 36 15 21 35
7 Амур 36 14 22 34
8 Барыс 36 13 23 32
9 Салават Юлаев 35 14 21 31
10 Адмирал 33 11 22 28
11 Сибирь 35 12 23 28
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 23 14 50
2 Северсталь 36 24 12 49
3 Динамо Мн 34 22 12 49
4 Динамо М 35 23 12 48
5 Торпедо НН 36 22 14 47
6 СКА 34 18 16 41
7 Спартак 36 18 18 40
8 ЦСКА 36 17 19 39
9 Шанхай Дрэгонс 34 14 20 36
10 Лада 35 10 25 23
11 Сочи 33 9 24 23
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 17:00 Автомобилист – Динамо Мн 3 : 2 Б
18.12 19:00 Нефтехимик – Авангард - : -
18.12 19:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
18.12 19:00 Локомотив – ЦСКА - : -
18.12 19:30 СКА – Ак Барс - : -
18.12 19:30 Динамо М – Барыс - : -
Все результаты / календарь

