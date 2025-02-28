Игроков «Куньлуня» Дрозга и Душака дисквалифицировали на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Яна Дрозга и защитника пекинской команды Джозефа Душака на одну игру по итогам матча FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:6).

Встреча прошла в четверг, 27 февраля, на «ЦСКА Арене» в Москве. В третьем периоде Дрозг получил 5 минут штрафа за игру высоко поднятой клюшкой и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча. Душак был удален за удар соперника клюшкой.

Также комитет наложил на обоих хоккеистов денежный штраф.

«Куньлунь» набрал 57 очков за 60 матчей и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.