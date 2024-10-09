Игроки «Трактора» подшутили над Ротенбергом после победы в домашнем матче

Игроки «Трактора» разыграли небольшой перфоманс в раздевалке после победы над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Встреча команд прошла 9 октября в Челябинске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Позже «Трактор» в своих соцсетях опубликовал видео из победной раздевалки, на котором оформивший в матче дубль форвард Александр Кадейкин после своей речи подошел к манекену и, расстегнув на нем олимпийку, показал на камеру футболку с надписью «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация».

Таким образом хоккеисты челябинской команды намекнули на недавние слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, который посчитал дискриминацией по национальному признаку то, что КХЛ не поздравила его с 200-й игрой. В матче, который прошел 7 октября, клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» со счетом 4:3 (ОТ).