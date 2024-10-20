Игроки «Сочи» Венгрыжановский и Мокрушев получили травмы в матче с ЦСКА

Два игрока «Сочи» получили серьезные травмы в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

Встреча проходила в Москве. На 8-й минуте третьего периода форварду сочинской команды Денису Венгрыжановскому попала шайба в лицо после броска защитника армейцев Никиты Нестерова. Сразу же после этого инцидента произошло столкновение трех игроков, в результате которого защитник «Сочи» Данил Мокрушев упал лицом на лезвие конька нападающего ЦСКА Виталия Абрамова.