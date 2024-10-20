Игроки «Сочи» Венгрыжановский и Мокрушев получили травмы в матче с ЦСКА
Два игрока «Сочи» получили серьезные травмы в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).
Встреча проходила в Москве. На 8-й минуте третьего периода форварду сочинской команды Денису Венгрыжановскому попала шайба в лицо после броска защитника армейцев Никиты Нестерова. Сразу же после этого инцидента произошло столкновение трех игроков, в результате которого защитник «Сочи» Данил Мокрушев упал лицом на лезвие конька нападающего ЦСКА Виталия Абрамова.
Сочинский клуб одержал победу над ЦСКА впервые за восемь лет. В 34 очных встречах команд из 35 победа оставалась за армейцами. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).
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ЦСКА – Сочи
|3 : 4 Б
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