Игроки СКА провели турнир по прыжкам в воду. Видео

Игроки СКА провели турнир по прыжкам в воду, информирует официальный пресс-служба клуба. Соревнования прошли в закрытом режиме в бассейне Новогорска.
– "Уходим в баню!" Впервые в истории СКА! Малопредставительный, но очень статусный турнир по прыжкам в воду. Соревнования проводились в закрытом режиме в бассейне Новогорска. Судьи и комментаторы – Виктор Тихонов и Андрей Зубарев, – говорится в сообщении.
"Уходим в баню!"— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 23, 2019
💧 Впервые в истории СКА! Малопредставительный, но очень статусный турнир по прыжкам в воду. Соревнования проводились в закрытом режиме в бассейне Новогорска. Судьи и комментаторы - Виктор Тихонов и Андрей Зубарев#hcSKA #предсезонкаСКА pic.twitter.com/9w2F869sDO
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