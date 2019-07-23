Игроки СКА провели турнир по прыжкам в воду. Видео

Игроки СКА​ провели турнир по прыжкам в воду, информирует официальный пресс-служба клуба. Соревнования прошли в закрытом режиме в бассейне Новогорска.

– "Уходим в баню!" Впервые в истории СКА! Малопредставительный, но очень статусный турнир по прыжкам в воду. Соревнования проводились в закрытом режиме в бассейне Новогорска. Судьи и комментаторы – Виктор Тихонов и Андрей Зубарев, – говорится в сообщении.