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Игроки СКА помогли социальным организациям Петербурга

19:48
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Хоккеисты СКА помогли двум городским социальным учреждениям Санкт-Петербурга, сообщается на официальном сайте клуба.

Игроки помогли организации помощи детям-инвалидам «Умка» и Психоневрологическому интернату №7. В «Умку» хоккеисты перечислили финансовые средства, а в интернат отправили учебные пособия и развивающие материалы. В связи с пандемией коронавируса оба учреждения оказались в сложной ситуации.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 027 643 человека. Зафиксировано 129 155 летальных исхода от инфекции, вылечились 494 561 человек. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/khokkieisty-ska-pomoghli-sotsial-nym-uchriezhdieniiam-pietierburgha/

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