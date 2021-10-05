Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игроки «Сибири» купили 40 кг корма для приюта для животных

16:22
Теги:

Хоккеисты «Сибири» купили 40 килограммов корма для приюта для животных, сообщается в Intsagram клуба КХЛ.

Ранее «Сибирь» проиграла «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Прежде новосибирский клуб сообщил, что игра с «Торпедо» пройдет в честь дня защиты животных, а хоккеисты сыграют в игровых свитерах со специальными шевронами.

Сообщалось, что партнеры клуба из ветеринарной клиники «Красный кролик» за каждый гол «Сибири» начислят по 10 килограммов корма для животных фонда помощи «Варежки».

Однако команда тренера Андрея Мартемьянова не забросила ни одной шайбы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса
Федор Емельяненко рассказал, как брат Александр пишет ему негативные сообщения после его интервью
«Торпедо» в гостях всухую обыграло «Сибирь»
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
1
0