Игроки «Сибири» купили 40 кг корма для приюта для животных

Хоккеисты «Сибири» купили 40 килограммов корма для приюта для животных, сообщается в Intsagram клуба КХЛ.

Ранее «Сибирь» проиграла «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Прежде новосибирский клуб сообщил, что игра с «Торпедо» пройдет в честь дня защиты животных, а хоккеисты сыграют в игровых свитерах со специальными шевронами.

Сообщалось, что партнеры клуба из ветеринарной клиники «Красный кролик» за каждый гол «Сибири» начислят по 10 килограммов корма для животных фонда помощи «Варежки».

Однако команда тренера Андрея Мартемьянова не забросила ни одной шайбы