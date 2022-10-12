Игроки «Северстали» и «Динамо» едва не подрались во время предматчевой раскатки

Защитник «Северстали» Николай Тимашов и защитник «Динамо» Сергей Бойков едва не подрались во время предматчевой раскатки команд.

Камера запечатлела, как хоккеисты сначала что-то эмоционально обсуждают, а затем начинают друг друга толкать.

В турнирной таблице Запада «Динамо» занимает второе место с 27 очками. «Северсталь» — 10-я с 17 очками.