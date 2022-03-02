Игроки «Салавата Юлаева» устроили акцию в поддержку Амирова

Хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили специальную акацию в поддержку партнера по команде Родиона Амирова. Они вышли на раскатку перед стартовым матчем серии плей-офф КХЛ против «Сибири» в свитерах с фамилией форварда.

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.