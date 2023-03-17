Игроки «Салавата Юлаева» отправятся в тур по Башкирии

«Салават Юлаев» проведет тур по городам и населенным пунктам Башкирии, сообщается в соцсетях клуба.

18 марта команда отправится в Ишимбай, где игроки встретятся с жителями города, проведут автограф-сессию и выйдут на лед местного катка.

«Салават» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.