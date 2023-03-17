Игроки «Салавата Юлаева» отправятся в тур по Башкирии
«Салават Юлаев» проведет тур по городам и населенным пунктам Башкирии, сообщается в соцсетях клуба.
18 марта команда отправится в Ишимбай, где игроки встретятся с жителями города, проведут автограф-сессию и выйдут на лед местного катка.
«Салават» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
5.03
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18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
|17.03
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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