Игроки «Салавата Юлаева» навестили Кузьмина в московской клинике

Хоккеисты «Салавата Юлаева» навестили травмированного нападающего команды Глеба Кузьмина, который сейчас проходит реабилитацию в одной из московских клиник.

Кузьмин получил травму в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2), который прошел 17 сентября. Во втором периоде 27-летний игрок упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в КХЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях со «Спартаком» 10 октября.