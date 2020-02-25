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Игроки «Салавата Юлаева» эмоционально восприняли поражение от «Ак Барса»

22:44
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось «Зеленое дерби». «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» со счетом 2:3.

Игроки уфимского клуба не скрывали своего разочарования результатом.

— Отскочили, *** зеленые, — крикнул защитник «Салавата» Артем Сергеев, сообщает в Twitter журналист «Бизнес Online» Руслан Васильев.

— «Ак Барс» — говно, — добавил нападающий уфимцев Дмитрий Кугрышев.

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