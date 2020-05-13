Игроки признали Шипачева лучшим хоккеистом КХЛ сезона-2019/20

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона-2019/20 по мнению хоккеистов КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Пятое место в опросе за звание лучшего хоккеиста сезона по версии игроков занял нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, который получил 2,3 процента голосов. Четвертое место у форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, он набрал 2,9 процента голосов. Третьим стал нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, у которого 10,9 процента голосов. Второе место — у форварда ЦСКА Кирилла Капризова с 24,6 процента голосов. Возглавивший список Шипачев набрал 31,4 процента голосов.

На счету Шипачева 65 (17+48) очков в 61 матче за «Динамо» в сезоне-2019/20. Сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.