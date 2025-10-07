Игроки «Локомотива» заказали чемпионские перстни для бывшего главного тренера Никитина и его ассистентов

Как стало известно «СЭ», хоккеисты «Локомотива» заказали и оплатили чемпионские перстни для бывшего главного тренера команды Игоря Никитина и его ассистентов, которые после прошлого сезона ушли в ЦСКА.

Ярославцы под руководством Никитина в прошлом сезоне впервые в истории выиграли Кубок Гагарина. Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» не стало заказывать перстни для Никитина и его помощников, ушедших в армейский клуб.