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Игроки «Локомотива» получат по 10 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

Михаил Зислис
Обозреватель
ХК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», премиальные игроков «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина составят 10 миллионов рублей на человека.

Это самое скромное индивидуальное вознаграждение за завоевание титула в КХЛ в последние годы. Ранее хоккеисты других команд получали от 20 до 35 миллионов рублей.

«Локомотив» обыграл «Трактор» в финале плей-офф КХЛ (4-1 в серии). Ярославцы впервые стали победителями Кубка Гагарина.

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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