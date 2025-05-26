Игроки «Локомотива» получат по 10 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

Как стало известно «СЭ», премиальные игроков «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина составят 10 миллионов рублей на человека.

Это самое скромное индивидуальное вознаграждение за завоевание титула в КХЛ в последние годы. Ранее хоккеисты других команд получали от 20 до 35 миллионов рублей.

«Локомотив» обыграл «Трактор» в финале плей-офф КХЛ (4-1 в серии). Ярославцы впервые стали победителями Кубка Гагарина.